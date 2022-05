Inter-Empoli apre il programma della 36esima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle ore 18.45. L'anticipo si rende necessario per consentire ai nerazzurri di preparare al meglio la finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì 11 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Partita cruciale per l'Inter, impegnata nello sprint scudetto con il Milan : in caso di vittoria la formazione allenata da Simone Inzaghi si porterebbe momentaneamente al comando della classifica a +1 sui rossoneri, impegnati domenica sera contro il Verona al Bentegodi. L'Empoli di Aurelio Andreazzoli si presenta al Meazza a quota 37 punti e con la salvezza in ghiaccio. Arbitra l'incontro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Di seguito le scelte dei due allenatori.