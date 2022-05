Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Inter ed Empoli, valido per la 36esima giornata di Serie A 2021-22 e arbitrato da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso a San Siro.

La moviola LIVE di Inter-Empoli

12' ANNULLATO UN GOL A ZURKOWSKI - Gran botta da fuori di Stulac deviata da Perisic, la palla arriva a Pinamonti che la controlla e crossa a centro area per la deviazione vincente di Zurkowski. Il gol viene annullato perché, al momento del tiro di Stulac, Pinamonti è in offside e quella di Perisic non viene considerata una giocata.

23' IL VAR TOGLIE UN RIGORE ALL'INTER - Parisi entra a contatto con Barella in piena area, Manganiello indica il dischetto concedendo penalty all'Inter ma viene richiamato al VAR e, dopo avere rivisto l'azione, cambia idea: l'intervento del difensore dell'Empoli, in effetti, è sul pallone.

32' BANDINELLI SU BARELLA: ERA RIGORE? - Cross di Perisic dalla sinistra, sul secondo palo c'è Barella che cade lamentando una spinta di Bandinelli alle sue spalle. Manganiello lascia correre, il check del VAR conferma la sua decisione. La spinta c'è stata, da valutare l'entità che evidentemente il direttore di gara ha ritenuto non meritevole di penalty.

45' GOL DI LAUTARO, DUBBI SU UN CONTATTO BARELLA-ASLLANI A INIZIO AZIONE - L'Inter trova il 2-2 al 45' grazie a un destro di prima intenzione di Lautaro. Dubbi a inizio azione per un contatto tra Barella e Asllani: Manganiello lascia correre e il check del VAR conferma la decisione del direttore di gara.

