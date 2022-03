Inter e Fiorentina si affrontano al Meazza nel match valido per la 30esima giornata di Serie A 2021-22: calcio d'inizio alle ore 18, arbitra l'incontro Daniele Chiffi. Momento complicato per l'Inter di Simone Inzaghi reduce da una sola vittoria nelle ultime 5 uscite di campionato. I neazzurri hanno dilapidato il vantaggio in classifica e sono ora costretti a inseguire il Milan capolista. La Fiorentina arriva a Milano invece forte della vittoria col Bologna che ne ha rilanciato le ambizioni europee. Qui di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici, Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Inzaghi: "L'Inter ha raccolto meno di quanto meritato ma ripartiamo" 20 ORE FA

Inter-Fiorentina: le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Vidal, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano, Venuti, Igor, Quarta, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Saponara. All. Italiano

Inzaghi: "Abbiamo giocato alla pari coi più forti d'Europa"

Serie A Inter-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche 17/03/2022 A 14:23