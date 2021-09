Hakan Calhanoglu ha concesso un'intervista a 360° ai microfoni del Corriere dello Sport. Inevitabilmente il fantasista turco è tornato sul passaggio a parametro zero dal Milan all'Inter. Ecco le sue parole:

"Ho incontrato tifosi rossoneri perché spesso vado a mangiare con la mia famiglia al ristorante: mi chiedono foto e dicono che mi vogliono bene. Io non ho avuto problemi con nessuno al Milan e sono ancora in contatto con miei ex compagni".

Sul derby milanese

"Quando sono passato dall’Amburgo al Leverkusen ho provato sensazioni simili ovvero quelle di giocare nello stesso stadio, ma con l’altra squadra. Qui a Milano però il derby è un’altra cosa... Io conosco i difensori del Milan, come loro conoscono me. Non sarà un vantaggio e dovrò pensare solo al lavoro che devo fare per aiutare i miei compagni. Se segno? Esulto".

Su Ibrahimovic

"Per lui nutro grande rispetto perché è un grande giocatore e una grande persona e ho trascorso con lui tanto tempo. Detto questo, io darò il meglio per l’Inter e lui per il Milan. E’ un derby e nessuno vuole perdere".

Su Simone Inzaghi

"Prima di firmare per l’Inter ho parlato più volte al telefono con lui e da quello che mi diceva, si vedeva che mi voleva. Il mister è uno che punta sempre a vincere, ma lo avevo capito anche giocandoci contro. Con lui ho instaurato un grande feeling: mi piace il suo modo di lavorare, l’adrenalina che ti trasmette e le motivazioni che ti dà"

Sulla Juve

"Non è giusto che io parli della Juve, anche perché tutti i club hanno alti e bassi durante una stagione. Tutti rispettano i bianconeri perché non sai cosa può succedere nei prossimi mesi. Io preferisco parlare di noi".

