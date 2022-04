Simone Inzaghi: Inter-Verona, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-0 , frutto delle reti di Barella e Dzeko ( LE PAGELLE ). Qui di seguito le parole dell'allenatore dei nerazzurri,

"Ho sempre avuto fiducia perché conosco il percorso che stiamo portando avanti. Sapevo che era un rischio prendere i campioni d'Italia con qualche pezzo in meno, ma sapevo anche che avrei trovato una società che voleva dare seguito allo Scudetto vinto. Stiamo lavorando dall'8 luglio, siamo lì, mancano sette partite e ce le giocheremo al massimo".

Ad

Sull'infortunio di de Vrij

Serie A Inter-Verona 2-0, pagelle: Perisic da rinnovo, Dzeko straripante UN' ORA FA

"Ha avuto un affaticamento al flessore, non dovrebbe essere nulla, incrociamo le dita e aspettiamo perché sappiamo quanto Stefan è importante per questa squadra".

Sulla partita

“Avevamo preparato bene questa gara perché conosciamo la forza del Verona. Abbiamo fatto benissimo il primo tempo e gestito il secondo. La vittoria di Torino ci ha dato fiducia, ma io fiducioso lo sono sempre stato perché so come lavoriamo e abbiamo vinto anche la Supercoppa. Ma so che allenando l’Inter puoi ricevere alcune critiche”.

Su Dimarco titolare

“Ha caratteristiche importanti, aveva giocato e fatto bene a Napoli. Bastoni arrivava da un tour de force e da allenatore ho l’obbligo di fare delle scelte. Abbiamo valutato fosse la partita in cui serviva anche Dimarco”.

Sul carattere dell'Inter

“Penso di sì, sapete quanto conta la testa e il nostro tour de force è stato notevole. Poi la testa era pesante per i risultati che non arrivavano. Siamo stati bravi a vincere a Torino e ci siamo detti che dovevamo dare continuità perché altrimenti non sarebbe servito a niente. Lo abbiamo fatto contro una squadra che darà fastidio a tanti”.

Inzaghi: "Persi punti, ma avrei messo la firma per essere dove siamo"

Serie A Barella-Dzeko in un tempo, l'Inter va: 2-0 al Verona 3 ORE FA