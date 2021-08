Gli ultimi anni di Alexis Sanchez sono stati un lungo calvario che lo ha visto lontano dai campi di gioco per troppo tempo. Come se non bastasse anche questa stagione inizia con un problema al polpaccio (patito a giugno con la nazionale) che non sembrava preoccupare inizialmente, ma che ora mette a rischio la presenza del Niño maravilla almeno fino a ottobre. Il presidente della federazione cilena Pablo Milad ha espresso la sua opinione sulla situazione del giocatore, il quale sarebbe dovuto essere a disposizione del Cile nelle tre partite valide per la qualificazione ai Mondiali 2022 previste a settembre. "Sarà ancora una volta difficile contare su Alexis, ha un infortunio piuttosto complicato, speriamo che possa arrivare qui in tempo ma la situazione è seria".

Sanchez, quanti stop

Le parole di Milad si riflettono anche sull'Inter: gli impegni della nazionale si protraggono fino a metà settembre e questo significa che fino almeno a quella data il calciatore non sarà arruolabile nemmeno da Inzaghi che rischia di perderlo per le prime 4/5 giornate di campionato. L'esperienza del cileno in neroazzuro è stata fortemente condizionata dagli infortuni: questo è il quinto stop in infermeria per Sanchez in meno di due anni. Il più grave di questi fu all'inizio dell'avventura a Milano, nell'ottobre 2019, quando un problema al tendine peroneo lo mise fuori fino a gennaio. Se inglobiamo la precedenza esperienza allo United, da ottobre 2018 ad oggi, il cileno si è fermato 10 volte per problemi di natura muscolare.

Stagione Data infortunio Giorni out Problema 2021/2022 giugno 21' ND Polpaccio 2020/2021 maggio 21' 11 Caviglia 2020/2021 dicembre 20' 14 Adduttori 2020/2021 ottobre 20' 11 Adduttori 2019/2020 ottobre 19' 84 Tendine

