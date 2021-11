Calcio

Inter, Inzaghi: "Gli arbitri italiani? Siamo fortunati, non dobbiamo lamentarci"

SERIE A - Il tecnico dell'Inter parla in conferenza stampa alla vigilia del big match di San Siro contro il Napoli: "Da tanti anni vado a giocare in Europa e secondo me siamo fortunati ad avere questa classe arbitrale italiana".

00:00:56, 40 minuti fa