Inter-Lazio, match valido per la 21a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 2-1. L'Inter trionfa ancora grazie alle reti di due difensori, Bastoni (gol e assist) e Skriniar, piega la squadra di Sarri e ritrova la vetta, persa momentaneamente nel pomeriggio per la vittoria del Milan a Venezia. In attesa di conoscere l'esito della gara non giocata a Bologna, i nerazzurri dimostrano ancora una volta la loro superioritá e iniziano nel migliore dei modi il loro 2022. Biancocelesti in partita, ma poco concreti davanti e ora veramente distanti dalle prime cinque posizioni della classifica.

Il tabellino di Inter-Lazio 2-1 (primo tempo 1-1)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (Dal 77' Darmian), Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Sanchez (Dal 73' Correa), Lautaro (Dal 73' Dzeko). All. S. Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj (Dal 80' Lazzari), Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (Dal 66' Lucas Leiva), Basic (Dal 66' Luis Alberto); Felipe Anderson (Dal 60' Zaccagni), Immobile, Pedro. All. Sarri

Arbitro: Pairetto

Gol: 30' Bastoni (I), 35' Immobile (L), 67' Skriniar (I)

Assist: Cataldi, Bastoni

Ammoniti: Luiz Felipe, Basic, Radu, Zaccagni, Vidal

Alessandro Bastoni esulta insieme a Milan Skriniar, Inter-Lazio, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

18' - IL VAR CANCELLA il gol di Lautaro. Fuorigioco. Gran palla in verticale di Sanchez per Lautaro, che controlla e col destro in diagonale batte Strakosha. Ma il Var annulla la marcatura.

29' - STRAKOSHA! Miracolo! Cross bellissimo di destra da DUMFRIES e girata al volo col destro stupenda di LAUTARO! Ma ci arriva Strakosha.

30' - GOL! 1-0 INTER! E stavolta é buono. Corner da destra, respinge la difesa della Lazio e BASTONI raccoglie al limite e col sinistro fa partire un gran tiro che si insacca all'angolino.

35' - GOL! 1-1 LAZIO! Ciro Immobile. Si addormenta l'Inter. Cataldi gioca una palla a due veloce, lancia lungo, esce malissimo HANDANOVIC, ne approfitta Immobile che controlla e insacca. Anche De Vrij distratto.

39' - Occasione Lazio. Palla a sinistra per PEDRO, che prova a incrociare il tiro-cross diretto a Immobile. Respinge bene qui Handanovic.

64' - Doppia grande occasione INTER. Prima DUMFRIES in spaccata dopo una mischia, para STRAKOSHA, palla a Perisic, monumentale a salvare sulla linea Luiz Felipe.

67' - SKRINIAR! GOL! 2-1 Inter. Gran cross da sinistra di Bastoni, stacco perfetto di Skriniar in mezzo. Traversa e rete. Assist di un difensore e gol di un difensore. Gol e assist di Bastoni nel match.

MVP del match

Alessandro BASTONI - Una rasoiata chirurgica da fuori area vale il primo gol in campionato. Non contento nella ripresa disegna il cross per Skriniar. Prezioso.

La statistica

In 18 presenze in questo campionato, Milan Skriniar ha realizzato tre reti (tutte di testa), tante quante quelle messe a segno in 32 partite giocate nella scorsa Serie A (Opta).

L'impressionante stacco di testa di Skriniar sul gol del 2-1, Inter-Lazio, Getty Images Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

Promosso - Milan SKRINIAR - Grandissimo terzo tempo e incornata: traversa e 2-1. Quarto centro tra Europa e campionato. Sempre più leader del reparto anche nelle letture in ripiegamento

Bocciato - Samir HANDANOVIC - Uscita horror che spalanca la porta a Immobile e interrompe la sua imbattibilità dopo 587 minuti. Cosa voleva fare?

Il momento social

