In attesa di conoscere il destino di Bologna-Inter, il 2022 dei campioni d'Italia inizia con il delicato impegno contro la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, reduci dal pirotecnico pareggio per 3-3 contro l'Empoli nel giorno dell'Epifania, cercano un successo per rilanciare le proprie ambizioni di quarto posto mentre la squadra di Inzaghi cerca l'ottavo successo consecutivo in campionato. Ecco le scelte dei due tecnici per questa sfida (qui la DIRETTA SCRITTA ).