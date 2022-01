Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All. S. Inzaghi.

Ad

Squalificati: Calhanoglu

Serie A Lazio-Empoli 3-3, pagelle: Immobile croce e delizia IERI A 16:02

Indisponibili: Brazao, Cordaz, Satriano

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Patric, Luiz Felipe, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Acerbi, Adekanye, Akpa Akpro

Inter-Lazio, dove vederla in tv e streaming

La sfida Inter-Lazio verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Stastistiche Opta

L’Inter ha vinto solo due delle ultime sei gare di campionato contro la Lazio (1N, 3P) e nel parziale ha tenuto la porta inviolata solo una volta (nel successo per 1-0 del settembre 2019, con Antonio Conte in panchina).

La Lazio ha subito sei sconfitte nelle sue ultime otto trasferte di Serie A allo stadio Meazza - tra Inter e Milan – trovando il successo nelle due rimanenti (1-0 contro l’Inter nel marzo 2019 e 2-1 contro il Milan nel novembre 2019).

L’Inter sta registrando la sua seconda miglior serie di imbattibilità casalinga in Serie A dall’inizio degli anni ’90: al momento non ha perso nessuno degli ultimi 26 incontri interni nella competizione, meglio nel periodo ha fatto solo tra il 2008 e il 2010, quando arrivò a 46.

Due dei tre successi in trasferta della Lazio in questo campionato sono arrivati proprio nelle tre gare esterne più recenti (contro Sampdoria e Venezia) – in generale, i biancocelesti possono ottenere due vittorie di fila fuori casa nella competizione per la prima volta da aprile 2021.

Per la prima volta nella sua storia l’Inter ha vinto sei gare di fila in campionato senza subire gol – più in generale, solo in un’occasione i nerazzurri hanno registrato una serie più lunga di partite consecutive tenendo la porta inviolata in una stagione di Serie A: tra gennaio e marzo 1971 (sette).

Era dal campionato 1960/61 che la Lazio non subiva almeno 37 gol nelle prime 20 partite stagionali di Serie A (38 in quel caso).

Maurizio Sarri è imbattuto da sette gare di campionato contro l’Inter, parziale in cui ha ottenuto il successo ben cinque volte (2N): in generale, tra i tecnici che hanno affrontato i nerazzurri almeno 10 volte nell’era dei tre punti a vittoria, nessuno ha una percentuale di successi più alta rispetto all’attuale allenatore della Lazio (sei in 11 gare, 55%).

Sergej Milinkovic-Savic ha realizzato cinque gol contro l’Inter in Serie A, contro nessuna avversaria ha realizzato così tante reti nella competizione; il giocatore della Lazio inoltre è andato a segno in ciascuna delle sue ultime quattro presenze contro i nerazzurri in campionato.

Ciro Immobile (attualmente a quota 14) può diventare uno dei tre giocatori capaci di segnare almeno 15 gol in ciascuna delle ultime sei stagioni nei cinque grandi campionati europei (per ora hanno tagliato questo traguardo Mohamed Salah e Robert Lewandowski).

La Lazio è la formazione contro cui Arturo Vidal ha partecipato a più gol in Serie A (quattro reti, due assist): due delle cinque doppiette nel massimo campionato del cileno sono arrivate proprio contro i biancocelesti.

Fantacalcio: i consigli per la 21a giornata di Serie A

Serie A Super Milinkovic, la Lazio recupera due volte l'Empoli: 3-3 all'Olimpico IERI A 13:14