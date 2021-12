Intercettato da DAZN prima della sfida con la Roma, Beppe Marotta parla di ciò che si aspetta dalla gara: "Mi aspetto una partita ricca di insidie, la Roma ha una rosa competitiva e spero che assisteremo ad un bel match ed un bello spot per il nostro movimento calcistico. Vogliamo proseguire sul nostro ruolino di marcia".

Si parla anche di mercato , ma l'ad dell'Inter non si sbilancia:

Brozovic e Perisic? Queste dinamiche fanno parte delle nostre agende quotidiane, non nascondo che io e Ausilio abbiamo contatti con i loro agenti ma oggi siamo concentrati su campionato e Champions League. Se vogliono proseguire con noi si troverà l'accordo con grande facilità.

Infine, una battuta su José Mourinho, ora allenatore della Roma: "Se ho mai voluto Mourinho in panchina? No, nelle società in cui ero io lui era già accasato. Ho grande stima per un allenatore vincente che ha dimostrato nella sua carriera di raccogliere tanti successi, c'è ammirazione e per l'Inter riporta ad un'annata splendida ed uno dei momenti più toccati della storia del club".

