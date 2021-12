La corsa allo scudetto d'inverno, titolo platonico di metà stagione ma spesso indicativo per capire chi sarà davanti a tutti alla fine, coinvolge quattro squadre: Inter, Milan, Atalanta e Napoli in rigoroso ordine di classifica. Una gerarchia, questa, la cui fisionomia è stata delineata dall'ultimo, burrascoso turno di campionato che ha visto le vittorie di Inter Atalanta rispettivamente contro Cagliari e Verona, il pareggio del Milan a Udine e la caduta del Napoli in casa contro l'Empoli. A due giornate dal giro di boa, calendario alla mano, vediamo di capire chi e perché essere considerata la squadra favorita per laurearsi regina d'inverno.

La classifica dopo 17 giornate (prime 4 posizioni)

Ad

Posizione e squadra Punti 1. Inter 40 2. Milan 39 3. Atalanta 37 4. Napoli 36

Coppa Italia Coppa Italia 2021/2022: il tabellone completo 7 ORE FA

Il calendario dell'Inter

Considerato il suo eccellente stato di forma e il calendario che l'attende nei prossimi due turni, non si può non considerare l'Inter la grande favorita . I nerazzurri di Simone Inzaghi, che in classifica guardano tutti dall'alto in basso, giocheranno le ultime due partite del girone d'andata sul campo della Salernitana e a San Siro contro il Torino. La trasferta dell'Arechi, contro una squadra che ha il peggior attacco e la seconda peggior difesa del campionato, ha tutta l'aria di essere poco più di una formalità. Da prendere con le molle la sfida contro i granata di Juric, ma il bottino pieno è senza dubbio alla portata di Handanovic e compagni.

Giornata 18 Salernitana-Inter Giornata 19 Inter-Torino

Il calendario del Milan

Decisamente meno agevole il calendario del Milan, alle prese tra l'altro con diversi infortunati . Domenica sera i rossoneri saranno di scena a San Siro contro un Napoli a sua volta rimaneggiato, poi chiuderanno il girone di andata mercoledì 22 dicembre a Empoli contro quella che è a tutti gli effetti la vera sorpresa di questo campionato. Ibrahimovic e compagni, scottati dall'eliminazione in Champions League e reduci da un pari sofferto sul campo dell'Udinese, sono chiamati a compiere gli ultimi due sforzi per chiudere il 2021 nel migliore dei modi, prendere fiato e ripartire (magari con qualche rinforzo in più dal mercato di gennaio).

Giornata 18 Milan-Napoli Giornata 19 Empoli-Milan

Il calendario dell'Atalanta

La Dea, fatta eccezione per il passaggio a vuoto contro il Villarreal in Champions League, sta attraversando un periodo di forma strepitoso: in campionato ha all'attivo una striscia di 6 vittorie consecutive, 2 delle quali conquistate sui campi di Juventus e Napoli. Va in gol con facilità disarmante (secondo miglior attacco alle spalle dell'Inter) e ha un calendario non impossibile: affronterà la discontinua Roma di Mourinho in casa e chiuderà sul campo di un Genoa in enorme difficoltà. Non sarà semplice terminare il girone di andata davanti a tutti, ma non ci stupiremmo se l'Atalanta dovesse rosicchiare ancora qualche punto alle altre tre.

Giornata 18 Atalanta-Roma Giornata 19 Genoa-Atalanta

Il calendario del Napoli

Il ragionamento fatto per il Milan vale in larga parte anche per il Napoli, falcidiato dagli infortuni che hanno condizionato il rendimento delle ultime giornate. Insigne e compagni sono attesi dalla trasferta di San Siro proprio contro i rossoneri , poi chiuderanno il loro girone di andata al Maradona contro lo Spezia. Un calendario da montagne russe, quindi, con una salita molto impegnativa e a seguire una tappa più pianeggiante e comoda (anche se l'ultimo scivolone in casa con l'Empoli invita a tenere molto alta la guardia anche contro le piccole).

Giornata 18 Milan-Napoli Giornata 19 Napoli-Spezia

Percassi: "Olympiacos squadra tosta e impegnativa"

Champions League Simone Inzaghi: "Liverpool? Ci penso a febbraio, ma ce la giocheremo" 11 ORE FA