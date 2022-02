Il derby di Milano si avvicina e in casa di Inter Milan è tempo di fare un bilancio sulle rispettive infermerie. A tre giorni dalla sfida di San Siro che potrebbe dire molto sia ottica scudetto che nella corsa Champions, i nerazzurri di Simone Inzaghi dormono sonni relativamente tranquilli e sono alle prese solo con un paio di piccoli dubbi. Diversa la situazione in casa Milan dove Pioli è alle prese con diversi dubbi da scegliere, in pratica uno per reparto. Analizziamo la situazione in vista del big match di sabato alle 18.

Qui Inter: Lauraro e Sanchez, staffetta in vista

L'unico indisponibile in casa Inter (oltre al neo arrivato Gosens che dovrebbe tornare a disposizione a fine mese) è Correa. Il nuovo acquisto Caicedo andrà in panchina, pronto a entrare in caso di necessità. Inzaghi sostanzialmente non ha altri problemi di formazione. Gli unici dubbi riguardano le condizioni di Lautaro Martinez e Sanchez: entrambi sono reduci dagli impegni nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022, entrambi sono andati a segno (il cileno ha firmato addirittura una doppietta) ed entrambi effettueranno un solo allenamento intero da qui al derby, quello di venerdì. In base alle indicazioni del campo, il tecnico nerazzurro deciderà su chi puntare dal primo minuto: la staffetta sembra in ogni caso inevitabile, difficilmente Lautaro e Sanchez saranno in grado di assicurare 90 minuti.

Qui Milan: Kessié ci sarà, Ibra più no che sì

Diversi i dubbi in casa Milan. Stefano Pioli vede infatti valutare con attenzione le condizioni fisiche di qualche giocatore non al meglio. Le buone indicazioni arrivano da Franck Kessié: il centrocampista, rientrato dalla Coppa d'Africa dopo l'eliminazione della sua Costa d'Avorio, sembra avere smaltito il problema al fianco rimediato nel corso del match contro l'Egitto. Nella giornata di mercoledì ha svolto regolarmente la seduta di allenamento con il resto del gruppo e contro l'Inter la sua presenza in campo non appare in discussione.

Molti dubbi, invece, per quanto riguarda Ibrahimovic. Lo svedese, che era uscito per infortunio nei primi minuti della sfida contro la Juventus a San Siro prima della sosta, continua a lavorare a parte. Al momento è più no che sì. Progressi confortanti per Tomori, fermo dal 13 gennaio per l'infortunio al menisco rimediato contro il Genoa agli ottavi di Coppa Italia: il difensore inglese sta aumentando i carichi di lavoro, ma una decisione in merito al suo utilizzo nel derby verrà presa solo in extremis. La sensazione è che difficilmente Pioli si assumerà dei rischi: Tomori giocherà solo se sarà pienamente recuperato.

