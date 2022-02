Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Inter e Milan, valido per la 24esima giornata di Serie A e arbitrato dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nel derby della Madonnina in corso a San Siro.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Inter-Milan, formazioni ufficiali: Dzeko sfida Giroud 2 ORE FA

La moviola LIVE di Inter-Milan

10' ANNULLATO UN GOL ALL'INTER - Perisic crossa dalla sinistra a centro area dove Dumfries sovrasta Theo Hernandez nello stacco e di testa trafigge Maignan. L'esterno nerazzurro esulta ma Guida annulla: Perisic, infatti, era in posizione di fuorigioco sul tocco in verticale di Calhanoglu poco prima del cross.

20' LEAO CHIEDE UN RIGORE - Destro dal limite del portoghese del Milan, il pallone finisce sul braccio sinistro di Bastoni che tuttavia è perfettamente aderente al corpo. Guida lascia correre e fa bene: non c'è rigore.

21' AMMONITO ROMAGNOLI - Intervento da dietro su Dzeko all'altezza della trequarti d'attacco del Milan: giallo inevitabile, anche in questo caso Guida prende la decisione corretta.

43' GOMITO LARGO DI HERNANDEZ SU BARELLA - All'altezza della linea di metà campo il terzino del Milan allarga il braccio destro e colpisce Barella al volto. Il centrocampista dell'Inter rimane a terra dolorante, poi si rialza. Qui ci stava il cartellino giallo per il francese del Milan.

La squadra arbitrale

ARBITRO: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

ASSISTENTI: Ciro Carbone della sezione di Napoli e Giorgio Peretti della sezione di Verona.

QUARTO UFFICIALE: Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

VAR: Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo.

AVAR: Sergio Ranghetti della sezione di Chiari.

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A Inter-Milan ai raggi X: chi parte favorito tra Inzaghi e Pioli? 9 ORE FA