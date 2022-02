Il derby è andato in archivio con un 2-1 del Milan che ha sorpreso tanti, ma non mister Stefano Pioli, intervistato nel lunedì mattina di Radio anch’io lo sport:

"La squadra non ha mai smesso di crederci, ha continuato a giocare. E’ stata una partita equilibrata e gli episodi spesso sono decisivi. Siamo stati bravi noi a non smettere di crederci".

Il rapporto tra allenatore e giocatori va oltre ogni competenza. C’è un rapporto di stima e di rispetto per ottenere sempre il massimo dal gruppo.

Metro arbitrale

"Sono favorevole alle direzioni più permissive. L’arbitro deve decidere il metro giudizio e noi ci dobbiamo sempre adattare. Ma siamo tornati a giocare in Europa, dove c’è altro ritmo, non si protesta e si gioca sempre. Sono favorevole a non fischiare più i mezzi falli, il calcio è un gioco di contatto. La spallata o altri tipi di interventi fanno parte delle dinamiche. Il gioco spezzettato non fa bene a nessuno".

Maignan

"Non sono sorpreso, l’abbiamo affrontato l’anno scorso quando perdemmo contro il Lille. Ci colpì e lo abbiamo seguito con lo scouting. Un giocatore di personalità, volontà e determinazione. Un ragazzo curioso che vuole crescere, è forte e gioca nella Nazionale francese. Un portiere di alto livello"

Sul calendario

"Dobbiamo dimostrare di essere maturi, approfittare del risultato del derby per avere entusiasmo e convinzione. Tutte le partite sono difficili, soprattutto nel girone di ritorno, affrontare certe squadre non sarà facile. Già domenica la Sampdoria sarà dura, ieri ha stravinto col Sassuolo. Siamo concentrati sulla Coppa Italia contro la Lazio, è un nostro obiettivo. Loro hanno grande qualità"

