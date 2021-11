Dopo la caduta del Milan contro la Fiorentina , il big match di San Siro tra Inter e Napoli assume un'importanza ancora maggiore perché in palio ci sono punti pesantissimi. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno infatti la chance di ridurre il gap dalla vetta della classifica risalendo a -4. Gli azzurri di Luciano Spalletti , dal canto loro, in caso di successo volerebbero in fuga a +3 sul Milan e a +10 sull'Inter. Calcio d'inizio a San Siro alle ore 18. L'arbitro dell'incontro è Paolo Valeri della sezione di Roma 2. I nerazzurri hanno vinto gli ultimi due confronti diretti contro i partenopei al Meazza: 1-0 lo scorso anno e 2-0 nel 2019-20. L'ultimo successo del Napoli in casa dell'Inter in Serie A è lo 0-1 del 30 aprile 2017 con gol decisivo di Callejon.