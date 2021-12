La notizia è clamorosa ed è da prendere con le molle, anche se a lanciarla è una testata specializzata in affari del mondo economico a livello statunitense: l’International Business Times. Secondo l’IBT nei prossimi giorni arriverà sui tavoli dell’Inter tutta la documentazione legale per procedere all’acquisizione del club da parte del PIF, l’ormai famoso Saudi Arabia Public Investment Fund che di recente ha messo anche le mani sul Newcastle United.

L’IBT dà praticamente per certa la cosa, parlando di un affare da 1 miliardo di dollari, ovvero circa 900 milioni di euro.

Il PIF ha un patrimonio stimato in circa 400 miliardi di dollari, che lo rende sostanzialmente il game-changer del mondo del calcio, come già raccontato qualche mese fa ai tempi dell’acquisizione del Newcastle

All’acquisizione dell’Inter, si commenta ancora sull’International Business Times, potrebbe seguire anche quella del Marsiglia in Francia e di un non ancora specificato club brasiliano, almeno stando al commento. Vedremo se queste notizie troveranno davvero riscontro nelle prossime ore. Nel mentre, a questa pagina , potete trovare l’articolo originale in lingua inglese.