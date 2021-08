Lautaro Martinez, la stella dell’attacco nerazzurro già sicuro assente nel match d’esordio contro il Genoa, a causa di un turno di squalifica. In mattinata l'argentino ha effettuato dei controlli strumentali alla clinica Humanitas (dove il suo neocompagno di squadra Continuano a non arrivare notizie confortanti dall’infermeria dell’Inter per Simone Inzaghi. Dopo Alexis Sanchez, si ferma ai box anche, la stella dell’attacco nerazzurro già sicuro assente nel match d’esordio contro il Genoa, a causa di un turno di squalifica. In mattinata l'argentino ha effettuato dei controlli strumentali alla clinica Humanitas (dove il suo neocompagno di squadra Denzel Dumfries ha svolto la prima parte di visite mediche ) che hanno evidenziato un risentimento muscolare allo psoas. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. L'obiettivo di Simone Inzaghi e del suo staff è quello di averlo a disposizione per la trasferta di Verona contro l'Hellas di venerdì 27.

Lo stop del Toro acuisce i problemi in avanti dell’Inter che, in atteso di ufficializzare Dzeko, può contare solamente sul giovane 20enne attaccante uruguagio Martín Adrián Satriano e su Andrea Pinamonti, seguitissimo da tante società di Serie A ma che potrebbe restare almeno fino a quando resterà l’emergenza offensiva in casa del club campione d’Italia.

Calciomercato 2020-2021 Dzeko-Inter, perché l’ufficialità ancora non c'è? La verità 3 ORE FA

Come cambia l'Inter con Dumfries, l'erede di Hakimi

Calciomercato 2020-2021 Roma, da Abraham a Icardi: i 6 nomi per sostituire Dzeko IERI A 15:27