Inter-Salernitana apre il programma della 28esima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 20.45 a San Siro. Le due squadre si presentano alla sfida con stati d'animo contrapposti. I nerazzurri di Simone Inzaghi non stanno vivendo un periodo brillante: non segnano da 4 partite e in campionato non vincono da più di un mese (2-1 sofferto sul Venezia il 22 gennaio). Rimangono comunque in piena corsa scudetto : sono a -2 dalla coppia di testa formata da Napoli e Milan e, in caso di successo, conquisterebbero la vetta solitaria della classifica con una partita ancora da recuperare. La Salernitana si presenta invece al Meazza con un certo entusiasmo, frutto di 4 pareggi di fila gli ultimi due dei quali (contro Milan e Bologna) sotto la gestione di Davide Nicola che sembra avere dato la scossa giusta alla squadra. Arbitra l'incontro Livio Marinelli della sezione di Tivoli.