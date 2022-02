Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Inter e Sassuolo, valido per la 26esima giornata di Serie A 2021-22 arbitrato da Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso a San Siro.

8' - GOL DEL SASSUOLO, PROTESTA L'INTER - I neroverdi passano in vantaggio con un destro di Raspadori che, su assist di Berardi, fulmina Handanovic con un destro rasoterra. Rimangono dubbi su quanto accade a inizio azione: Calhanoglu, pressato, perde palla e cade sulla trequarti dopo un intervento di Berardi molto al limite. Il fallo sembra esserci. Tutto regolare per Fourneau che concede. Regolare invece la posizione di Raspadori.

27' - GOL DI SCAMACCA, LA POSIZIONE È REGOLARE - Traore mette un pallone delizioso a centro area per l'incornata di Scamacca, che ruba il tempo a Dimarco e trafigge Handanovic con un colpo di testa che si insacca dopo avere sbattuto sul palo. Al momento del cross l'attaccante del Sassuolo è in posizione regolare.

