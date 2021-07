"Conte? Mi ha sorpreso, con lui eravamo diventati come una famiglia nello spogliatoio, poi è chiaro che quando vinci lo Scudetto vorresti continuare a lottare tutti insieme per nuovi traguardi. Ma è andata così, però adesso non dobbiamo pensare al passato ma quello che dobbiamo fare per il futuro". Lo dice Milan Skriniar che, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dà la carica all'Inter in vista della prossima stagione: "Dopo aver vinto il campionato non si può puntare a qualcosa di inferiore. Lavoreremo per ripeterci, anche se sappiamo che non sarà facile. Dobbiamo puntare a vincere ogni partita per dimostrare di essere ancora i più forti".

Su Simone Inzaghi

"Sta dimostrando di essere un allenatore preparato e di livello. Con lui e il suo staff vogliamo toglierci grandi soddisfazioni. L'Inter adesso deve pensare soltanto a se stessa: i campioni d'Italia siamo noi. E sono gli altri stavolta che devono inseguire...".

Calciomercato 2020-2021 Inter, Antonello: "Raggiungere 80 milioni di attivo dal mercato" 16 ORE FA

Sul dramma Eriksen

"L'ho visto in diretta tv e ho avuto tanta paura. Sono stato male finché non abbiamo avuto rassicurazioni tramite la chat di squadra. Chris è un ragazzo d'oro, è giovane ed è un campione, lo aspettiamo in campo. Ma la cosa più importante è che ora stia bene".

Sull'arrivo di Calhanoglu

"Non conta che arrivi dal Milan. Siamo felici di averlo con noi perché tecnicamente è molto forte è su calci piazzati è fenomenale".

Mourinho: "All'Inter nessuno come me e Herrera"

Serie A Inter, tournée Usa annullata causa Covid. Calha segna al debutto 17 ORE FA