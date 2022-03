De Vrij infatti ha riportato una lesione al soleo sinistro sicuramente con il Torino non ci sarà, ma rischia di dover saltare anche la sfida successiva in casa, con la Fiorentina. A quel punto lo potremmo rivedere in azione dopo la sosta per la Nazionale.

Il centrocampista croato, invece, si era fermato anzitempo durante la sfida di Champions League contro il Liverpool per un risentimento al polpaccio destro e in mattinata si è sottoposto agli esami diagnostici. Fortunatamente per lui l'esito è negativo e non c'è alcuna lesione.

La società non comunica altro, ma sicuramente il giocatore potrà tornare presto in campo a pieno regime, probabilmente proprio già contro i granata.

Inzaghi: "Abbiamo giocato alla pari coi più forti d'Europa"

