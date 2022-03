L'Inter può tirare un sospiro di sollievo. Se le notizie per Stefan de Vrij non sono delle migliori , si può decisamente rilassare per quanto riguarda Marcelo Brozovic

Il centrocampista croato, infatti, si era fermato anzitempo durante la sfida di Champions League contro il Liverpool per un risentimento al polpaccio destro e in mattinata si è sottoposto agli esami diagnostici. Fortunatamente per lui l'esito è negativo e non c'è alcuna lesione.