Il campionato resta ancora lungo e aperto, ma l'Inter mette un'altra tacca fondamentale nel discorso scudetto. La banda di Simone Inzaghi stende la Roma dell'ex Mourinho con un netto 3-1 e colleziona la quarta vittoria di fila in Serie A. Dumfries sblocca il match su imbucata di Calhanoglu, Brozovic raddoppia con un colpo da campione e Lautaro Martinez chiude il match già all'inizio del secondo tempo. Il gol di Mkhitaryan a cinque minuti dal novantesimo serve solo a rendere il risultato meno pesante in ottica giallorossa. I nerazzurri, invece, escono in festa dalla bolgia di San Siro e superano il Milan in classifica (72 punti a 71), a parità di partite giocate (33)

Il tabellino di Inter-Roma 3-1

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco (63' Bastoni); Dumfries, Barella, Brozovic (71' Gagliardini), Çalhanoglu, Perisic (71' Gosens); Dzeko (63' Correa), Lautaro Martinez (82' Sanchez). All. Simone Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G.Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Lo.Pellegrini (64' Veretout), Sérgio Oliveira (80' Bove), Zalewski (78' Vina); El Shaarawy (64' C. Perez), Mkhitaryan; Abraham (78' Shomurodov). All. José Mourinho.

Arbitro: Sozza

Marcatori: 30' Dumfries, 40' Brozovic, 52' Lautaro, 85' Mkhitaryan

Assist: Calhanoglu, Calhanoglu, Shomudorov

Ammoniti: Mancini, Brozovic, Oliveira, Calhanoglu

La cronaca del match in 7 momenti chiave

18’ - BOMBA DI CALHANOGLU, PARA RUI PATRICIO! Il turco riceve ai 30 metri e scarica un bolide di destro, il portiere portoghese respinge in tuffo! Grande intervento. Poi Mancini rinvia ed evita il possibile tap-in.

29’ - MANCINI SFIORA L'INCROCIO! Pellegrini calcia alla grande la punizione e il difensore salta sulla testa di De Vrij, colpendo di testa da pochissimi metri: palla incredibilmente alta!

30’ - GOOOOOOOL DELL'INTER! DUMFRIES! Grande azione in verticale dell'Inter. Tocco di prima di Lautaro, sponda di Dzeko per Calhanoglu, che trova l'imbucata per l'olandese. Scatto in profondità e Rui Patricio infilzato. Bellissimo!

40’ - BROZOOOOVIIIIC! RADDOPPIO INTER! GOL STREPITOSO! Perisic va in profondità, stoppa e serve il croato in profondità. Brozo stoppa, rientra, piazza un paio di finte su Mancini e scarica un destro imparabile sul secondo palo, sotto l'incrocio. Meraviglia!

44’ - INTER VICINA AL TRIS! Grande cross di Dimarco e Dumfries arriva sul secondo palo, di testa, a sovrastare Zalewski. Palla fuori di poco.

52’ - LAUTAROOOOOO! 3-0 INTER! Corner di Calhanoglu e stacco in perfetta solitudine del Toro, che cala il tris. Roma al tappeto.

85’ - MKHITARYAAAAN! 3-1! ACCORCIA LA ROMA! Bel lavoro di Shomurodov sulla sinistra, cross basso, velo di Karsdorp e botta sotto la traversa dell'armeno.

Mvp del match

Marcelo BROZOVIC: il suo gol è una pennellata d'autore. Una ricompensa meritata per il ruolo di metronomo dell'iniziativa nerazzurra, che interpreta con grande classe.

La statistica

Fantacalcio

Promosso - Lautaro MARTINEZ: prende bene il tempo a Mancini, in elevazione, in occasione del 3-0. Irride Ibañez in palleggio, insomma: conferma a pieni voti il suo momento straripante.

Bocciato - Gianluca MANCINI: oltre a concludere a lato di testa da due passi e con buona parte dello specchio sguarnito al 29' su calcio d'angolo, accende il semaforo verde sia su Brozovic e che su Lautaro Martinez sui gol del due e tre a zero interisti. Disordinato e sempre coi tempi sbagliati. Se il suo omonimo, Roberto Mancini, dovrà fare affidamento su di lui per la ricostruzione della difesa azzurra, allora - Sì - occorrerà riflettere sul vero bacino d'utenza di difensori italiani all'altezza...

Le pagelle

