L'Inter ospita lo Spezia a San Siro in un match valido per la 15esima giornata di Serie A 2021-22. I nerazzurri di Simone Inzaghi , che tra campionato e Champions League sono in serie positiva da 9 partite, hanno chiaramente l'obiettivo di conquistare i 3 punti per mettere pressione a Milan Napoli , di scena in serata rispettivamente contro Genoa e Sassuolo. La formazione ligure di Thiago Motta, che ha perso le ultime 2 partite di Serie A contro Atalanta e Bologna, è invece alla ricerca di punti preziosi in ottica salvezza. Arbitra l'incontro Davide Ghersini della sezione di Genova. Lo scorso anno fu l'Inter a imporsi a San Siro col punteggio di 2-1.