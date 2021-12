Quale sarà il futuro societario dell’Inter? È questa la domanda che si stanno facendo tutti i tifosi del club nerazzurro. È questa la domanda che si stanno facendo tutti i tifosi del club nerazzurro. Dopo la bomba dell’International Business Times , relativa alla trattativa per la cessione del club al PIF, e l’indiscrezione del Corriere dello Sport, che ha parlato della Bridge Sports LLC capitanata da Daniel Straus , Carlo Festa de "Il Sole 24 Ore" ha provato a fare chiarezza.

Ad

È noto che proprio in Cina i banchieri di Goldman Sachs, banca di riferimento della famiglia Zhang, stanno da diversi mesi cercando nuove opzioni strategiche, tra le quali è contemplata la cessione del club (Il Sole 24 Ore)

Serie A Inter, tra PIF e nuovi fondi americani: qualcosa si muove per il 2022 IERI A 12:26

Tutto in mano al saudita PIF? Difficile

Il saudita PIF sta provando a creare una specie di network calcistico in Europa, ma questa manovra di ampio respiro potrebbe scontrarsi con l’Uefa. Il potenziale acquisto dell’Inter, Il potenziale acquisto dell’Inter, dopo quello del Newcastle , porterebbe due club europei sotto la stessa proprietà, con ovvi rischi di contemporanea partecipazione alla Champions League e, quindi, di bocciatura da parte della società che gestisce il calcio in Europa.

Un escamotage potrebbe essere quello di utilizzare due veicoli societari differenti per comprare l’Inter, in modo che la proprietà giuridica non sia la medesima, ma, come riporta Il Sole 24 Ore: "sembra complesso".

Eriksen e l'Inter: una storia d'amore interrotta anzitempo

Il sogno americano

Ma oltre a PIF, Il Sole 24 Ore si è concentrato anche sugli altri potenziali compratori. Nonostante la carenza di nomi certi, il magnate americano Daniel Straus, attivo nel settore della sanità, sembra quello più accreditato a fare un passo in avanti verso i nerazzurri. Straus ha fondato la Bridge Sports LLC, attraverso cui ha rilevato una quota della franchigia NBA dei Memphis Grizzlies, di cui è stato vicepresidente fino al 2018 (ovvero quando poi ha ceduto le sue azioni).

"Dopo aver siglato a Londra con il fondo Oaktree un finanziamento da 275 milioni con interessi a doppia cifra in modo da avere le risorse per la continuità gestionale dell’Inter, Suning ha trasferito ogni possibile trattativa sulla cessione del club a Nanchino, dove il gruppo Zhang resta in pratica commissariato dal Governo cinese che segue ogni mossa e fa pressing per una uscita veloce dal mondo del calcio",chiosa Il Sole 24 Ore.

Inter e Milan, ecco come sarà la "Cattedrale" di Populous

Serie A Inter, bomba dagli Stati Uniti: PIF pronto all'acquisizione del club IERI A 19:46