I colloqui tra Suning e Pif non sono nuovi - scrive su Twitter Ben Jacobs, cronista di BeIN Sports molto vicino agli ambienti finanziari -. Quando hanno iniziato, l'intento originale del fondo era l'investimento di minoranza e da allora le parti si sono parlate più volte. Il fondo è stato poi scoraggiato dalla valutazione di un miliardo di Suning e il prezzo richiesto non è cambiato. In questa fase non c'è accordo". Ore movimentate in casa Inter sul fronte societario. Mentre Tuttosport, che cita fonti del club nerazzurro, riporta la smentita in merito all'esistenza di una trattativa con il fondo Pif (lo stesso che ha appena acquistato il Newcastle ), si registrano altre voci in merito all'interessamento dei sauditi. In particolare, l'intesa tra la famiglia Zhang e il fondo saudita non sarebbe stata raggiunta a causa dell'iper-valutazione di un miliardo di euro fatta dalla proprietà nerazzurra per la vendita del club.

Zhang lavora alla ristrutturazione del debito

Nel frattempo, come sottolinea Il Sole 24 Ore, la famiglia Zhang starebbe lavorando alla ristrutturazione del debito. Le banche cinesi e il Governo di Pechino - secondo il quotidiano milanese - si starebbero infatti muovendo in sintonia per dare forma a un riassetto complessivo del gruppo proprietario del club nerazzurro. Nell'operazione sarebbe coinvolta la Citic, una delle maggiori banche cinesi a partecipazione statale. Al momento l'esposizione della famiglia Zhang nei confronti di Evergrande (il colosso immobiliare a rischio fallimento) è di circa due miliardi e mezzo di dollari. L'intervento di banche e Governo potrebbe condurre presto a una presa di posizione nei confronti di Suning, ovvero alla richiesta di risolvere le problematiche in tempi brevi.

