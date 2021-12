Gazzetta dello Sport, affermano però non ci sia nulla di vero, che sia semplicemente una notizia falsa. Da casa Inter, nel day-after, c’è silenzio. Non è arrivata una smentita ufficiale da parte del club all’indiscrezione lanciata da IBT nella serata di ieri , ovvero una fase avanzatissima nella trattativa per la cessione del club nerazzurro al PIF. Fonti intere, almeno a quanto riporta la, affermano però non ci sia nulla di vero, che sia semplicemente una notizia falsa.

Eppure qualcosa, da tempo, bolle in pentola, per quanto riguarda la proprietà dell’Inter. E se dagli Stati Uniti, a livello di testata giornalistica, si è paventata l’ipotesi PIF, sempre negli Stati Uniti si deve guardare a livello di proprietà. E’ il Corriere dello Sport questa volta a lanciare nuove indiscrezioni. Dopo la trattativa con BC Partners, arenatasi su un’offerta ritenuta insufficiente, una banca d’affari statunitense, con mandato della stessa proprietà nerazzurra, ha continuato a proporre a vari soggetti l’acquisto di una quota azionaria del club, non solo di minoranza. Un lavoro costante che sembra aver portato l’Inter anche sul tavolo di Daniel Straus.

Noto uomo d’affari negli Stati Uniti, Daniel Straus, 65 anni, nato a New York, è alla guida di un gruppo che si occupa di salute, tra cliniche e case di cura. Straus gestisce ovviamente anche un fondo, come moltissimi uomini d’affari degli USA. Un fondo che negli ultimi anni ha investito in diversi settori: private equity, immobiliare, entertainment e nello sport. Da qui la fondazione di Bridge Sports LLC, attraverso cui ha rilevato una quota della franchigia NBA dei Memphis Grizzlies, di cui è stato vicepresidente fino al 2018 (ovvero quando poi ha ceduto le sue azioni). Un paio d’anni dopo, invece, non è andato a buon fine il tentativo di entrare nei Minnesota Timberwolves, altra squadra NBA. Il gruppo di Straus è un candidato forte e secondo il Corriere dello Sport avrebbe addirittura già incontrato Steven Zhang negli Stati Uniti. Un colloquio preliminare, conoscitivo, dopo la che banca d’affari aveva messo a disposizione la documentazione necessaria per studiare i conti del club nerazzurro.

Il presidente dell'Inter Steven Zhang Credit Foto Getty Images

Insomma, al di là di tutto, il moltiplicarsi di queste voci, ormai da mesi, oltre che l’evidenza nelle difficoltà economiche della passata stagione che avevano portato poi in estate agli addii pesanti di Conte, Lukaku e Hamiki, è che l’attuale proprietà cinese dell’Inter sembra restare a caccia di potenziali acquirenti. Sarà il PIF? Saranno fondi d’investimento americani? Gli scenari sembrano molteplici. Anche se le parole Zhang Jindong di qualche giorno fa nell’assemblea di casa Suning, nella sede di Nancino, paiono comunque più positive per le sorti del gruppo, alle prese nei mesi scorsi con un forte momento di difficoltà:

Trentuno anni fa Suning è nato come un piccolo negozio e per 31 anni Suning ha lavorato superando le tempeste ed è sempre andato avanti. Nell’ultimo anno l’azienda ha affrontato una sfida senza precedenti a causa della pandemia, ma con il sostegno e l’aiuto del Governo, con i nostri continui sforzi, il problema del debito del gruppo è stato stabilizzato gradualmente”.

Vedremo se sarà davvero così. Nell’attesa, tra silenzi e smentite – ma non sui canali ufficiali – l’Inter naviga serena in vetta alla classifica di Serie A ed è agli ottavi di Champions League. La cosa più positiva per i tifosi nerazzurri. E per i suoi dirigenti. Comunque vada, infatti, l’appeal di un prodotto ben funzionante è superiore a quello di un marchio da rilanciare. E in questo momento, l’Inter, appartiene decisamente alla prima casistica.

