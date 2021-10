Inter-Udinese, match valido per la 11a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Meazza di Milano domenica 31 ottobre alle ore 12.30.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brazao, Eriksen

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Success, Beto. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Deulofeu, Pussetto

Dove vedere Inter-Udinese in tv e streaming

La sfida Inter-Udinese verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

L’Inter ha subito un solo gol nelle ultime sette partite di campionato contro l’Udinese: dal 2018 in avanti contro nessuna squadra i nerazzurri hanno concesso meno reti e solo contro il Genoa hanno collezionato più clean sheet (sette).

Dal 2015 in avanti l’Inter ha vinto 10 partite di Serie A contro l’Udinese (2N, 1P), solamente contro il Genoa ha ottenuto più successi nel periodo (11V, 0N, 4P).

L’Inter è la squadra contro cui l’Udinese ha segnato più gol in trasferta in Serie A: 52 reti in 48 partite, in cui i bianconeri hanno ottenuto 10 successi, 11 pareggi e 27 sconfitte.

L’Inter ha vinto le ultime tre partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A e non raggiunge almeno quattro successi interni di fila con i bianconeri dal 1989 (cinque in quel caso).

L’Inter ha lo stesso rendimento in questo campionato rispetto alle prime 10 giornate della scorsa Serie A: 21 punti, frutto di sei vittorie, tre pareggi e una sconfitta (con 26 reti segnate, come nel 2020/21, e 12 subite, due in meno rispetto allo scorso torneo con Conte).

L’Inter ha segnato in tutte le ultime 24 partite casalinghe in Serie A e non fa meglio da una serie di 25 del 2017.

L’Udinese arriva da quattro pareggi consecutivi in Serie A (gli ultimi tre tutti per 1-1): non arriva a cinque di fila nel massimo campionato dal febbraio 1983 (sette in quel caso).

Tra le squadre affrontate almeno 10 volte da allenatore in Serie A, l’Udinese è una delle due contro cui Simone Inzaghi vanta la percentuale più alta di vittorie (80%, frutto di otto successi, un pareggio e una sconfitta in 10 sfide; l’altra è il Cagliari).

Dopo aver partecipato a sei reti (quattro gol, due assist) nelle prime otto sfide contro l’Udinese in Serie A, Edin Dzeko ha fornito un solo passaggio vincente negli ultimi quattro incroci con la squadra friulana nel massimo campionato.

La prossima sarà la 200ª presenza in Serie A per il difensore dell’Inter Stefan de Vrij: potrebbe diventare il secondo giocatore olandese a tagliare questo traguardo nel massimo campionato italiano nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Clarence Seedorf, che è arrivato a 396.

Fantacalcio: i consigli per la 11a giornata di Serie A

