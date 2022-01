Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Inter e Venezia, valido per la 23esima giornata di Serie A arbitrato da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita disputata a San Siro e vinta 2-1 dai nerazzurri di Simone Inzaghi.

La moviola di Inter-Venezia 2-1

40' - GOL DI BARELLA, IL VENEZIA PROTESTA L'Inter trova il gol dell'1-1 grazie a una deviazione ravvicinata di Barella, che insacca da due passi dopo la corta respinta di Lezzerini su un sinistro al volo di Perisic. I giocatori del Venezia protestano per un contatto aereo a inizio azione a centrocampo tra Dzeko e Modolo. Il braccio dell'attaccante dell'Inter sembra largo e Modolo cade a terra, probabilmente colpito al volto. Marchetti convalida il gol senza che il VAR possa intervenire a rilevare un eventuale fallo di Dzeko: nel corso dell'azione, infatti, il pallone finisce tra i piedi di Ceccaroni e di fatto comincia quindi una nuova azione.

46' pt. - PROTESTA ANCHE L'INTER - Dzeko colpisce di testa in piena area e trova la deviazione di Modolo in acrobazia. Secondo l'attaccante dell'Inter il giocatore del Venezia ha toccato con una mano. Il check del VAR non richiama l'arbitro, Modolo infatti sembra toccare con la punta del piede.

