Non è proprio il momento giusto per scherzare in casa Inter. E infattiè finito nel mirino dei tifosi a causa di una story sucon la quale ha provato a immaginare la sua prossima destinazione una volta conclusa l'esperienza l'Inter e dal filtro è uscita come futura destinazione il Brasile. Non solo: Vidal si è fatto immortalare con la maglia del Flamengo durante un allenamento in palestra. Il video non è stato accolto nel migliore dei modi dai tifosi interisti sui social. La squadra di Simone Inzaghi, impegnata in serata a San Siro contro la Salernitana sta vivendo un momento molto delicato e ha bisogno con urgenza di ritrovare gol e vittoria.