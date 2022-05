Soddisfazione non solo per la sfida della serata, ma anche per la Coppa Italia: "Più che oggi, le emozioni sono state mercoledì che abbiamo vinto un trofeo a cui tenevamo tantissimo. Oggi serviva una partita seria dopo la vittoria del Milan, e abbiamo fatto una grandissima gara con un avversario che in casa è problematico. Vanno fatti i complimenti alla squadra, che ha giocato 120 minuti mercoledì. Complimenti".

Ora, mentre per l'Inter c'è la Sampdoria a San Siro, il Milan affronterà il Sassuolo: "Il Sassuolo è un’ottima squadra con tantissime individualità e tecnica. Sarà un’ultima giornata aperta per tutti gli obiettivi. Ci siamo divertiti, noi ci dobbiamo provare fino alla fine sapendo di essere andati in campo a Cagliari e Udine dopo la vittoria del Milan e non abbiamo mollato di un centimetro".

È tempo di calcoli: il Milan ha vinto e quindi le possibilità si sono ulteriormente ridotte, ma il mister ci crede ancora.

Ci serve una nostra vittoria e un ko del Milan. Io ho vinto uno scudetto alla Lazio che ero due punti dietro e la Juve ha perso col Perugia all'ultima giornata. Nel calcio non bisogna mai mollare, lo abbiamo sempre dimostrato.

Arriva poi un commento su Lautaro Martinez: "Penso sia arrivato a 25 gol quest’anno. Ha fatto 13 gol nelle ultime 13. A La Spezia ho fatto altre scelte e da lì non ha sbagliato una partita. La squadra lo ha messo nelle condizioni di segnare, è un fuoriclasse, è importantissimo per noi e la squadra. Non è una scoperta, è al suo record di gol e glielo avevo detto. È stato bravo perché anche nel periodo in cui non riusciva a segnare si è impegnato al massimo e ora si vedono i risultati".

