Inzaghi: "Derby importantissimo per l'Inter, si vince con corsa e determinazione"

SERIE A - Simone Inzaghi alla vigilia del suo primo derby della Madonnina, non crede che un'eventuale sconfitta taglierebbe l'Inter fuori dalla corsa per lo scudetto: "Sono passate solo undici partite. Bisogna ragionare di gara in gara. La gara contro il Milan è importantissima per la classifica e e per le condizioni del gruppo".

00:01:41, 39 minuti fa