Vittoria importante. Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice, contro una squadra ben organizzata e che ha dei concetti di gioco espressi già nella scorsa stagione. Una volta sbloccata la partita, tutto è diventato più agevole per noi". Così Simone Inzaghi, ai microfoni di DAZN, commenta il successo per 2-0 dell'Inter sull'Udinese a San Siro nel lunch match dell'11esima giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro dedica un elogio particolare a Nicolò Barella, uno dei migliori in campo: "Ha qualità e quantità. Sta dando seguito alle ultime annate, è campione d'Italia e d'Europa. Deve continuare così, è un trascinatore. Ha sempre la maglia dell'Inter addosso, la sente. È un valore aggiunto per noi".

Su Correa

"Quando sta bene fisicamente può fare la differenza, in attacco stanno tutti al top. Deciderò di volta in volta".

Sull'importanza dei cambi

"I cambi in corsa diventano più importanti della squadra che va in campo dall'inizio, ho un grande gruppo e riesco a fare tante rotazioni. Giocando così tanto è difficile recuperare le energie fisiche e mentali. Nel primo tempo potevamo muovere più velocemente il pallone, anche se non era semplice contro una squadra che aveva un bel blocco basso. Abbiamo avuto tante occasioni importanti. Nella ripresa siamo stati bravi a non perdere la pazienza e a trovare gli spazi".

Inzaghi: "D'ora in poi con avversario a terra continueremo a giocare"

