Calcio

Inzaghi: "Sento parlare tanto dopo una sconfitta, serve equilibrio. In linea con i nostri obiettivi"

SERIE A - Il tecnico dell'Inter parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Marassi contro il Genoa: "Mi era stato chiesto di mantenere una posizione Champions, di andare agli ottavi in Europa e di vincere una Supercoppa che mancava. In estate si parlava di allarmismi, i ragazzi sono stati straordinari".

00:01:27, 41 minuti fa