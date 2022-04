Quella contro la Juventus è stata una vittoria importantissima sotto tutti i punti di vista perché l'abbiamo ottenuta contro una squadra molto forte in uno scontro diretto. È un successo che ci permette di rimanere attaccati alle prime e di giocarci questo finale di stagione nel migliore dei modi". Così, ai microfoni di Inter Tv, il tecnico interista Abbiamo i mezzi per vincere qualsiasi tipo di partita. A Torino siamo stati bravi, quando c'era da soffrire lo abbiamo fatto tutti insieme e questo ci ha dato modo di vincere una partita fondamentale". ". Così, ai microfoni di Inter Tv, il tecnico interista Simone Inzaghi torna sul successo di domenica scorsa nel derby d'Italia e carica la squadra in vista della sfida di sabato a San Siro contro il Verona : "".

Ad

Sul Verona

Serie A Inter-Verona: probabili formazioni e statistiche IERI A 10:25

"Sarà una partita molto importate per noi e difficile perché troviamo una squadra che ha grandissima intensità e giocatori di qualità, quindi dobbiamo essere bravi a fare una grande partita, da vera Inter".

Sull'assenza di Lautaro, squalificato

"Ho la fortuna di avere Dzeko, Correa, Caicedo e Sanchez che stanno bene, sono a disposizione e si stanno allenando nel migliore dei modi. Ma al di là degli attaccanti, servirà una partita importante da parte di tutta la squadra".

Sui tifosi

"Non finirò mai di ringraziarli perché sono stati fondamentali durante tutto l'anno e sono sicuro che saranno sempre al nostro fianco per aiutarci in ogni momento".

Inzaghi risponde a Pioli: "Bologna-Inter? Avrei voluto giocare..."

Serie A Juve out, uno Scudetto per tre: la volata a 7 giornate dalla fine 04/04/2022 A 21:36