È stato un colpo, non me l'aspettavo. È come se fosse nato qualcosa dentro". Così, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Joao Pedro torna a parlare della possibilità di indossare Tutti voi sapete quanto è forte il mio legame con l'Italia - sottolinea l'attaccante del Cagliari -. Quel poco che sono diventato lo devo a questo Paese. Ho trovato Ale (la moglie Alessandra sposata nel 2012, ndr) e sono nati i miei figli. L'Italia vale il Brasile. Sono già contento che si sia pensato a me, anche se non dovesse succedere nulla". ". Così, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Joao Pedro torna a parlare della possibilità di indossare la maglia della Nazionale in vista dei playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. "- sottolinea l'attaccante del Cagliari -.".

Sul momento del Cagliari

"È mancata la tranquillità, dobbiamo trovare l'equilibrio. Ora va meglio. Se ci salviamo, grazie anche al lavoro di Mazzarri, non so per quanto festeggio".

Sulla squalifica per doping nel 2018

"Ho pensato di non giocare più. Mi ero perso. Mi allenavo a casa da solo e lavoravo per dimostrare la buona fede. C'è stata sempre Ale, ma anche il Cagliari. Quando mi hanno fatto capitano, mi hanno chiamato Di Francesco e il presidente Giulini. Sento una responsabilità enorme. Devo essere il portavoce e sono molto trasparente, pure con i tecnici".

