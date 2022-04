Come abbiamo imparato, quando mancano i risultati il cambiamento si rende necessario ed è per questo che abbiamo nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione e i nuovi ad, direttore sportivo, allenatore e giocatori. Abbiamo anche garantito alla società tempo e risorse sufficienti per tornare ai massimi vertici, sul campo e fuori: il più grande desiderio di tutti i suoi appassionati tifosi e azionisti". Si conclude così la lettera attraverso la quale La stagione 2020-21 è stata turbolenta, dentro e fuori dal campo - scrive John Elkann parlando della Juve -. Come per il resto dello sport e del settore dell'intrattenimento, la pandemia ha impedito ai tifosi di vedere le loro squadre in azione. Nel 2021 la Juventus ha visto il 50% delle sue partite all'Allianz Stadium giocarsi a porte chiuse, mentre le restanti sono state condizionate da regole che hanno imposto una presenza ridotta, da mille spettatori al 50% della capienza. Questo ha privato i giocatori di quell'energia che arriva dai tifosi, qualcosa che l’ex giocatore e poi Presidente bianconero Giampiero Boniperti, che purtroppo ci ha lasciato nel 2021, conosceva bene quando diceva: 'Non c'è più bel regalo dell'amore dei tifosi'". ". Si conclude così la lettera attraverso la quale John Elkann , presidente di Exor, si è rivolto agli azionisti facendo il punto della situazione sulla Juventus : "- scrive John Elkann parlando della Juve -.'".

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Sarri: "Sono incazzatissimo per il derby. Italia out? Siamo indietro 30 anni" 6 MINUTI FA

I conti (in rosso) dovuti alla pandemia di Covid-19

"Sfortunatamente, la pandemia ha colpito la Juventus proprio quando stava avviando il nuovo piano di sviluppo, utilizzando i €300 milioni dell’aumento di capitale deciso alla fine del 2019. La combinazione tra il calo dei ricavi e la contrazione del mercato globale dei trasferimenti passato da $7,4 miliardi nel 2019 a $4,9 miliardi nel 2021, ha portato a una difficile prima metà della stagione 2021/2022, con la Juventus che ha chiuso in perdita di €119 milioni. In risposta a tutto questo, la Juventus ha sviluppato un nuovo piano e lanciato un aumento di capitale di €400 milioni, approvato nell’ottobre del 2021".

"Calcio debole strutturalmente, Agnelli vuole che sia più equo"

"Queste difficoltà hanno evidenziato la debolezza strutturale del calcio, in Italia e in Europa. Andrea Agnelli, il Presidente della Juventus, ha quindi sostenuto le ragioni per una riforma strutturale e della governance del settore, con l’obiettivo di renderlo più equo e sostenibile per tutti coloro che amano questo sport".

Serie A Raul Moro shock: derubato e picchiato da alcuni malviventi 7 MINUTI FA