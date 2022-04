Juventus-Inter, match valido per la 31esima giornata di Serie A, è terminato 1-0 in favore dei nerazzurri grazie al rigore (doppio) trasformato da Hakan Calhanoglu nel finale di primo tempo. In virtù di questo risultato, la formazione di Simone Inzaghi si porta a 63 punti, mentre la Juve resta ferma a 59.

Con questo risultato l'Inter si rilancia in chiave corsa allo Scudetto, la Juventus probabilmente ne esce definitivamente dovendosi guardare dalla Roma (a meno 5) per blindare il quarto posto-Champions. Di seguito, vediamo le 5 verità che ci ha lasciato il derby d'Italia.

1) Più Juve-Inter di questo...

Dopo la toccante versione di “Imagine” – cantata da Gaia e Pavlenko con le squadre unite ad ascoltare nel buio dello Stadium – bastano pochi secondi per accendere gli animi: Lautaro Martinez alza il piede e colpisce Locatelli, a terra sanguinante. Nessuna cattiveria, il Toro è il primo a sincerarsi. Ma si intuisce che potrebbe essere un capitolo dalla rivalità destinato a essere ricordato a lungo. E infatti piovono i gialli, c’è aggressività su ogni palla e si arriva Si capisce subito che sarà adrenalina vera. Non potrebbe essere altrimenti: Juventus-Inter, capienza piena, ci si gioca la possibilità di correre ancora per lo scudetto.: Lautaro Martinez alza il piede e colpisce Locatelli, a terra sanguinante. Nessuna cattiveria, il Toro è il primo a sincerarsi. Ma si intuisce che potrebbe essere un capitolo dalla rivalità destinato a essere ricordato a lungo. E infatti piovono i gialli, c’è aggressività su ogni palla e si arriva all’episodio del rigore per l’Inter , che potrebbe cambiare la storia del campionato e fa crescere ulteriormente la tensione. Nella ripresa c’è aria di altri colpi di scena e polemiche: la Juve chiede almeno tre rigori, Irrati e il Var non ci sentono. Finisce con i nerazzurri che vincono una partita che è l’emblema di una rivalità intera.

2) Il gioco di Inzaghi non c'è, l'episodio rilancia l'Inter

Della squadra spensierata di inizio anno non c’è traccia, il calcio fluido di Simone Inzaghi è sostituito da paura e tensione. I primi minuti sono complicati per i campioni d’Italia, la Juve sembra superiore. Eppure, l’Inter tiene. E pesca l’episodio – come la Juve l’aveva pescato all’andata, sempre con Dumfries protagonista – che la rilancia nella lotta scudetto. La prestazione non c’è, piuttosto i campioni d’Italia sembrano ritrovare la forza d’animo lasciata in eredità da Antonio Conte. La strada del bel gioco sembra appartenere al passato: l’Inter riparte alla vecchia maniera, riuscendo a sfruttare quello che la partita offre. Ma la vittoria dell’Inter è soprattutto la partita della rinascita per i nerazzurri, quantomeno per il risultato.. I primi minuti sono complicati per i campioni d’Italia, la Juve sembra superiore. Eppure, l’Inter tiene. E pesca l’episodio – come la Juve l’aveva pescato all’andata, sempre con Dumfries protagonista – che la rilancia nella lotta scudetto. La prestazione non c’è, piuttosto i campioni d’Italia sembrano ritrovare la forza d’animo lasciata in eredità da Antonio Conte. La strada del bel gioco sembra appartenere al passato: l’Inter riparte alla vecchia maniera, riuscendo a sfruttare quello che la partita offre.

3) Handanovic salva su Zakaria, ma non può bastare

il portiere sloveno, ancora una volta indeciso anche nelle situazioni apparentemente più semplici. Non è un caso che, dopo l'uscita horror da cui è nata l'occasione della traversa colpita dalla Juventus, i bianconeri abbiano iniziato a provarci con più insistenza. Un portiere imperfetto dà forza agli avversari e mette preoccupazione ai compagni. Nella ripresa altro rischio: disimpegno sbagliato, Dybala mette in mezzo, Brozovic chiude. L'Inter di Conte riuscì a vincere lo scudetto grazie anche al bunker difensivo, quest'anno i nerazzurri sono meno solidi e il capitano è maggiormente esposto. I pugni, con palla impennata, che hanno portato alla traversa sono inaccettabili per una squadra che lotta per lo scudetto. Occhio al fattore portiere nella corsa al titolo. C'è una deviazione impercettibile di Handanovic a dire di no a Zakaria , lanciato in coast to coast e poi fermato dal palo. Ma il paradosso è che una parata importante questa volta non può bastare a promuovere. Non è un caso che, dopo l'uscita horror da cui è nata l'occasione della traversa colpita dalla Juventus, i bianconeri abbiano iniziato a provarci con più insistenza. Un portiere imperfetto dà forza agli avversari e mette preoccupazione ai compagni. Nella ripresa altro rischio: disimpegno sbagliato, Dybala mette in mezzo, Brozovic chiude. L'Inter di Conte riuscì a vincere lo scudetto grazie anche al bunker difensivo, quest'anno i nerazzurri sono meno solidi e il capitano è maggiormente esposto. I pugni, con palla impennata, che hanno portato alla traversa sono inaccettabili per una squadra che lotta per lo scudetto. Occhio al fattore portiere nella corsa al titolo.

Samir Handanovic, Inter-Juventus, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

4) Ottima Juve, ma nonostante i tre attaccanti manca il gol

La sconfitta contro l’Inter, anche per come è arrivata, è una brutta botta per la Juve. Perché i bianconeri giocano una delle migliori partite della stagione, sono aggressivi e intensi, si esprimono a una velocità di giocate a tratti sconosciuta quest’anno. La Signora crea, a fiammate ma crea: si inizia dopo pochi secondi con Vlahovic, poi c’è una traversa in mischia, Dybala parte forte, Vlahovic sfiora il gol in avvio di ripresa, Zakaria colpisce il palo. Occasioni e mole di gioco, ma cosa resta? Un ko pesantissimo. La scelta di Allegri di schierare insieme Dybala, Cuadrado, Morata e Vlahovic (che ricorda lo schieramento con Mandzukic e Higuain nella stagione 2016/17) paga in termine di predominio, ma il fatto di essere rimasti a secco - con questi giocatori in campo insieme - deve comunque essere un aspetto da analizzare.

23 tiri tentati ma zero gol segnati, Inter 1 rigore, 1 gol / Le statistiche di questo Derby d'Italia

STATISTICHE JUVENTUS INTER Tiri 23 5 Tiri in porta 5 1 Tiri in porta da palla inattiva - 1 Pali 2 - Parate - 5 Occasioni da gol 15 4 Corner 8 1 Possesso palla 54% 46%

5) Napoli e Inter vincono a domicilio: altro che fuga, Milan sotto pressione

E invece i due rivali diretti per il tricolore – nerazzurri e partenopei – trovano due risultati che accendono ulteriormente la corsa al titolo: Poteva essere il weekend della fuga del Milan. I tifosi rossoneri lo speravano: Napoli sconfitta a Bergamo, Inter sconfitta a Torino (o pareggio), vittoria del Diavolo contro il Bologna e scudetto sempre più vicino. successi a domicilio per Inzaghi e Spalletti , pressione ora tutta sulle spalle del Milan. Per Pioli poteva essere l’occasione di fuga, la sfida contro il Bologna diventa invece la partita assolutamente da non sbagliare per non lasciare per strada punti importanti.

