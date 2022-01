Giovedì sera l'Allianz Stadium è stato il teatro di un nuovo episodio di razzismo. Era già successo a Mike Maignan lo scorso 21 settembre durante Juventus-Milan; ed è capitato di nuovo in Juventus-Napoli. Questa volta però per un giocatore di ‘casa’, Moise Kean. Alcuni ululati razzisti provenienti dal settore ospiti del Napoli hanno infatti colpito l’attaccante della Juventus, entrato nella fase finale al posto di Morata. L'episodio era stato chiaramente catturato dai microfoni a bordo campo e aveva suscitato scalpore, ma il Giudice sportivo non ha preso alcun provvedimento.

Una decisione che ha scatenato l'indignazione di Lapo Elkann, che è intervenuto con un tweet in difesa dell'attaccante bianconero: "Vogliamo provvedimenti e non frasi di circostanza #SiamoTuttiKean" ha scritto Elkann; che poi ha rincarato la dose: "Anche a capienza ridotta gli idioti negli stadi non mancano. Che siano ululati contro Kean, Koulibaly, Maignan o cori contro Vlahovic non fa differenza. Basta".

Sono stati tantissimi i tifosi a rispondere a Lapo, tanto che l'hashtag #SiamoTuttiKean è entrato in tendenza su Twitter.

