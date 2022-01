Lobotka, Rrahmani e Zielinski, ovvero i 3 fermati dall'ASL 2 Napoli Nord sabato (fermati mentre erano in volo dopo l'ok dell'ASL 1 Napoli), sono regolarmente allo Juventus Stadium e scenderanno in campo nel big match in programma questa sera e che apre il girone di ritorno di Juventus e Napoli (qui la DIRETTA SCRITTA ). Una scelta destinata a far discutere ma andiamo a vedere le scelte dei due tecnici per la sfida di stasera.