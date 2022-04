Calcio

Juventus, Allegri: "Complimenti? Mi hanno dato fastidio, gli alibi stanno a zero"

SERIE A - Massimiliano Allegri ha tenuto la classica conferenza stampa della vigilia, in vista della sfida di campionato tra Juventus e Cagliari. Tra le altre cose, l'allenatore bianconero ha parlato dei complimenti ricevuti per la partita con l'Inter, sottolinenando che gli abbiano dato fastidio e che questa squadra abbia zero alibi, con la vittoria come unica che conta.

00:01:18, 20 minuti fa