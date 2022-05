La matematica qualificazione alla prossima Champions League ha evidentemente riportato il sereno in casa Juventus. Allegri contro Vlahovic è la sfida andata in scena nell'allenamento odierno, aperto straordinariamente al pubblico. Una sfida a tiri in porta esilarante, come si può facilmente intuire dal filmato diffuso dall'account ufficiale del club bianconero: