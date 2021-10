Ho imparato una cosa: le cose dette e le cose fatte sono interpretazioni di ognuno. Chiellini ha detto cose positive su Cristiano, che è stato straordinario, per me è stato un onore allenarlo come ho allenato tanti campioni. È normale che il 28 agosto, a 3 giorni dalla fine del mercato, non avevi altre possibilità di sostituirlo". Ai microfoni di DAZN, alla vigilia della delicata La società è stata brava a prendere Kean che ha fatto già due gol importanti e sono contento - spiega l'allenatore livornese -. Se fosse andato via un mese prima, magari la società avrebbe avuto la possibilità di lavorare in un mercato completamente diverso. Solo per quello, non è che Ronaldo ha una colpa, si tratta di una questione di mercato". ". Ai microfoni di DAZN, alla vigilia della delicata trasferta di Verona che arriva dopo il clamoroso scivolone casalingo di mercoledì sera contro il Sassuolo , Massimiliano Allegri torna a parlare dell'addio alla Juventus di Cristiano Ronaldo , trasferitosi al Manchester United a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato: "".

Sugli obiettivi stagionali

"La Juve in questo momento non si può pensare a obiettivi, in questo momento quello più vicino è il passaggio del turno in Champions. Pensiamo a questo, anzi, pensiamo al Verona e poi alla Champions. Un passetto alla volta e vediamo cosa fare. Credo che l'Inter rimanga la favorita, ma Milan e Napoli stanno facendo bene e hanno le carte in regola per vincere il campionato. Poi non si può mai sapere, nel calcio possono anche fare un filotto di 4 partite negative, 1 pareggio e 3 sconfitte e il vantaggio che hanno si è già mangiato. Ma questa è tutta una roba che non riguarda noi, noi pensiamo a Verona".

"Se vinci sei bravo, se perdi..."

"Il calcio è bello perché parlano tutti dopo la partita. È molto semplice: se vinci sei un bravo ragazzo, se perdi purtroppo... ditela voi la parola. Adesso dobbiamo essere bravi a diventare bravi ragazzi, ossia vincendo qualche partita in più. Col Sassuolo abbiamo tirato tante volte in porta, creato tante occasioni. Abbiamo subìto più col Sassuolo che con Inter e Roma. Il risultato però giustamente condiziona le prestazioni".

