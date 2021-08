Barcellona, gara valida per il Trofeo Gamper, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri non si è scomposto ai microfoni di Sky Sport: "Sono dispiaciuto per il risultato, ma la squadra ha fatto una buona partita soprattutto nel primo tempo. Sono solo sei giorni che siamo tutti insieme, abbiamo bisogno di trovare la condizione migliore. Il Barcellona è molto più avanti di noi, ma sono soddisfatto di quello che ha espresso la squadra. Abbiamo subito due gol evitabili, però l'importante è essere pronti il 22 per prendere tre punti a Udine" Nessuna preoccupazione, solo dispiacere per un risultato netto su cui sarà necessario lavorare già nelle prossime ore. Al termine della sconfitta per 3-0 contro il, gara valida per il, il tecnico bianconeronon si è scomposto ai microfoni di: "

45 minuti per Cristiano Ronaldo, ancora out Dybala - pronto ad aggregarsi nuovamente in gruppo da martedì. Max Allegri, adesso avrà a disposizioni due settimane per capire come presentarsi al meglio alla sfida della Dacia Arena contro l'Udinese, gara d'esordio dei bianconeri nel prossimo campionato. Sul portoghese e l'argentino, il tecnico bianconero ha comunque le idee chiare: "Cristiano si sta allenando bene e ha una buona condizione. Si è messo a disposizione della squadra come sempre, poi rientrerà anche Dybala. Arriveremo al 22 con le condizioni giuste".

E sul possibile ritorno di Pjanic...

"Non è che lo sto aspettando, la società fa il mercato, insieme abbiamo valutato: ora vediamo cosa succede. L'importante è che la squadra stia lavorando e sia pronta per il 22, poi se arrivano due centrocampisti o tre difensori non lo so. Ho un'ottima rosa, Ramsey ha fatto una buona partita davanti alla difesa. È stato bravo nella fase d'interdizione deve migliorare nella gestione della palla. Bernardeschi ha avuto un piglio buono, ci sono tutte le prospettive giuste per fare una grande annata"

