Archiviato il successo infrasettimanale contro la Salernitana, la Juventus di Massimiliano Allegri ritorna allo Stadium ed è pronta ad ospitare il Genoa di Shevchenko. Ecco le parole dell'allenatore bianconero nella consueta conferenza stampa della vigilia:

"Pellegrini e Kulusevski dovrebbero giocare. Qualcuno ha bisogno di riposare perché ha giocato tante partite e concedere riposo è molto importante. Locatelli? Per adesso sta ancora in piedi quindi domani gioca poi vediamo quando farlo riposare. Valuterò se far giocare Morata o Kean".

Sulle condizioni degli indisponibili

"Ramsey è ancora ai bordi del campo e non sta bene. De Sciglio e McKennie dovrebbero tornare con la squadra settimana prossima".

Caso plusvalenze

"Per quanto riguarda la serenità che c’è all’interno dell’ambiente è totale. Per il resto non ho assolutamente niente da commentare, la società ha già diramato dei comunicati. Dobbiamo fare un filotto di vittorie e pensare solo al calcio. Riprenderci la scena? Siamo un po' in ritardo, bisogna lavorare".

Sul calendario congestionato

"Il calcio è cambiato molto con la pandemia: ci sono stati tanti stravolgimenti di calendari. Bisogna sedersi al tavolo e capire come far sì che ci siano meno infortuni".

Sul Genoa

“Bisogna tornare alla vittoria allo Stadium, visto che in casa ne abbiamo già perse tre: io su questa panchina ho sempre fatto fatica col Genoa”.

Allegri: "Non dobbiamo combattere la tempesta, ma uscirne"

