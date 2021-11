All or Nothing è la docu-serie che entrerà nello spogliatoio della Juventus nella stagione 2020/21. Il prodotto sarà disponibile sulla piattaforma Prime Video a partire dal 25 novembre 2021, in oltre 240 paesi e territori nel mondo.

Dopo essere entrati nelle dinamiche quotidiane di Manchester City e Tottenham Hotspur, le telecamere di Amazon hanno avuto accesso all’Allianz Stadium, allo Juventus Training Center Continassa di Torino, e, nella vita privata di giocatori, allenatore e staff del club bianconero. All or Nothing: Juventus mostrerà il dietro le quinte della stagione con Andrea Pirlo in panchina, terminata col quarto posto in campionato, l’eliminazione in Champions agli ottavi e la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

