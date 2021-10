Novità importanti nell'elenco dei convocati della Juventus per il derby contro il Torino in programma oggi (sabato) alle ore 18. Massimiliano Allegri ritrova infatti sia Arthur che Kaio Jorge . Per il centrocampista brasiliano ex Barcellona si tratta della prima convocazione stagionale, mentre per il 19enne brasiliano è la seconda chiamata dopo quella della prima giornata di campionato in occasione della trasferta sul campo dell'Udinese. Sia Arthur che Kaio Jorge partiranno in ogni caso dalla panchina contro i granata di Juric