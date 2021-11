Juventus-Atalanta, match valido per la 14a giornata di Serie A, é terminato con il punteggio di 0-1. Ha deciso la partita la rete di Duvan Zapata nel primo tempo, firmando un'impresa storica per la Dea: era dal 1989 che non vinceva a Torino contro i bianconeri. Male nel complesso la squadra di Allegri, pessima e disordinata nel primo tempo, arrembante ma poco lucida nella ripresa. La formazione bergamasca non ha brillato, ma ha gestito il vantaggio e concesso solo un paio di grandi chance alla Juve. Atalanta quarta e in fiducia, bianconeri a meno 7 dalla zona Champions e fischiatissima dai propri tifosi.

Ad

Il tabellino di Juventus-Atalanta 0-1 (primo tempo 0-1)

Serie A Juve-Atalanta 0-1, moviola: tutti gli episodi dubbi 2 ORE FA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa (Dal 46' Bernardeschi), McKennie (Dal 64' Kean), Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata (Dal 85' Kaio Jorge). All. Massimiliano Allegri

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta (Dal 71' Palomino), De Roon, Freuler, Maehle; Pessina (Dal 59' Pasalic); Zapata, Malinovskyi (Dal 87' Koopmeiners). All. Gian Piero Gasperini

Arbitro: Ayroldi

Gol: 28' Zapata (A)

Assist: Djmsiti

Ammoniti: Freuler, Malinovskyi, Zappacosta, Cuadrado, Rabiot, Demiral, Bernardeschi, Djmsiti, Locatelli

Duvan Zapata Merih Demiral Credit Foto Getty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

20' - Miracolo di Toloi. Gran lancio di McKennie per CHIESA, che si invola, poi rallenta e al momento del tiro a tu per tu con Musso viene murato dalla spaccata di TOLOI.

28' - DUVAN ZAPATA! GOL! 0-1 Atalanta. Perde palla Morata, Djmsiti recupera e lancia di prima ZAPATA, tenuto in gioco da un distratto De Ligt. Destro, traversa e gol.

60' - Due occasioni per la Juventus. Prima Bonucci lancia McKennie, che si invola. Djmisiti per anticiparlo tocca indietro ed é bravo MUSSO a respinge. Poi la Juventus lavora ancora palla e calcia DYBALA. Alto.

65' - MUSSO! Gran parata qui! RABIOT stoppa e calcia angolato, ci arriva MUSSO.

95' - INCROCIO DEI PALI DI DYBALA. Punizione calciata benissimo con Musso immobile. Juventus sfortunata qui.

MVP del match

Duvan ZAPATA - Potenza, forza, cattiveria. Un attaccante in forma super: settima partita di fila in gol, colpisce alla prima occasione e mette sempre in apprensione De Ligt e Bonucci. Nella ripresa lotta per la squadra.

Paulo Dybala e Davide Zappacosta durante Juventus-Atalanta - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

Promosso - Rafael TOLOI - Monumentale in una chiusura in spaccata su Chiesa, che stava per calciare a tu per tu con Musso. Intervento decisivo. Di testa le prende tutte, si stacca dalla marcatura sempre con intelligenza. Ottima prova.

Bocciato - Alvaro MORATA - Tanta fatica. Subisce un anticipo da Djmsiti e l'Atalanta segna grazie a quel break. Non fa salire la squadra, non riesce ad andare al tiro. Molto fischiato.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Juve-Atalanta, le ufficiali: Dybala dal 1', c'è Alex Sandro 3 ORE FA