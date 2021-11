Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Juventus e Atalanta, valido per la 14esima giornata di Serie A. L'arbitro è Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso all'Allianz Stadium di Torino.

La moviola LIVE di Juventus-Atalanta

4' - PROTESTE DELL'ATALANTA Accelerazione di Zapata, la palla arriva a centro area dove Malinovskyi calcia di potenza con il destro: la palla viene respinta da Bonucci con il braccio sinistro che è attaccato al corpo. Ayroldi fa riprendere il gioco dopo un breve silent check del VAR.

28' GOL DELL'ATALANTA: 0-1, ZAPATA Su un disimpegno errato dalla Juventus sulla trequarti, Djimsiti lancia in profondità Zapata che si presenta davanti a Szczesny e lo trafigge con un destro potente: il pallone tocca la traversa e si insacca. La posizione dell'attaccante colombiano è regolare: a tenerlo in gioco è De Ligt. Ayroldi convalida, il VAR conferma la decisione del direttore di gara.

33' AMMONITO FREULER Primo giallo del match: lo rimedia il centrocampista svizzero dell'Atalanta per un fallo a metà campo ai danni di Rabiot.

37' AMMONITO MALINOVSKYI L'ucraino tampona Dybala sulla trequarti: Ayroldi lascia proseguire l'azione, poi estrae il cartellino giallo nei confronti dell'atalantino.

43' AMMONITO ZAPPACOSTA Giallo anche per l'esterno dell'Atalanta che commette fallo su Chiesa lanciato in contropiede poco dopo la linea di metà campo. Terzo ammonito nelle file della Dea.

La squadra arbitrale

Arbitro: Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.

Assistenti: Prenna e Imperiale.

Quarto ufficiale: Marchetti.

VAR: Di Bello.

Assistente VAR: Tegoni.

